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نتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2023-2024

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد عشاق الكالتشيو عن نتيجة مباريات فرقهم المفضلة الكبرى ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" نتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2023-2024 مساء الأحد.

- نتائج مباريات الجولة الخامسة

فاز إنتر ميلان على إمبولي بهدف نظيف وخسر كالياري من أتالانتا 2/0 وانتصر فيورنتينا أمام أودينيزي بهدفين نظيفين.

وتعادل نابولي سلبيا مع نظيره بولونيا وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة روما وتورينو 1/1.

- ترتيب الدوري الإيطالي

1- إنتر ميلان 15 نقطة
2- ميلان 12 نقطة
3- ليتشي 11 نقطة
4- يوفنتوس 10 نقاط 
5- فيورنتينا 10 نقاط
6- أتالانتا 9 نقاط 
7- نابولي 8 نقاط 
8- فروسينوني 8 نقاط 
9- تورينو 8 نقاط 
10- هيلاس فيرونا 7 نقاط 
11- بولونيا 6 نقاط 
12- ساسولو 6 نقاط 
13- روما 5 نقاط 
14- مونزا 5 نقاط
15- لاتسيو 4 نقاط 
16- جنوى 4 نقاط 
17- ساليرنيتانا 3 نقاط 
18- أودينيزي 3 نقاط 
19- كالياري نقطتين 
20- إمبولي دون نقاط

- ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- لاوتارو مارتينيز 5 أهداف
2- دوسان فلاهوفيتش 4 أهداف
3- اندريا بينامونتي 4 أهداف
4- فيدريكو كييزا 4 أهداف
5- فيكتور اوسيمين 3 أهداف

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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