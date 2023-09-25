أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد عشاق الكالتشيو عن نتيجة مباريات فرقهم المفضلة الكبرى ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" نتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2023-2024 مساء الأحد.

محمد يوسف

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