من هو معلق مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في دوري Nile.. صاحب الحنجرة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة -



يستضيف فريق البنك الأهلي نظيره بيراميدز، في الرابعة عصر اليوم، على ملعب استاد السلام، في مستهل منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".



ويسعى الفريقين للفوز وتحقيق نقاطه الثلاث الأولى في الدوري، بعد هزيمة البنك الأهلي بهدفين دون رد أمام طلائع الجيش، وتعادل بيراميدز إيجابيا أمام الزمالك بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة المحلية.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري لكرة القدم تعيين أحمد الغندور، حكما لمباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وأحمد عبد الغني، ومحمود ناصف حكم رابع، ووائل فرحان حكما لتقنية الفيديو.



- من هو معلق مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز في دوري Nile

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن تعيين المعلق حاتم بطيشة معلقا علي مباراة بيراميدز والبنك الاهلي.

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.