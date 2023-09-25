نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023-2024 قبل لقاءات الجولة السابعة.. مصطفى محمد يهدد مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اشتعلت المنافسة على ترتيب هدافي الدوري الفرنسي موسم 2023-2024 مبكرًا بين العديد من اللاعبين المتميزين في البطولة، قبل مواجهات الجولة السابعة والتي تبدأ بمواجهة ستراسبورج ضد لانس مساء الجمعة 29سبتمبر 2023.

موقف باريس سان جيرمان من ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل نادي باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 11 نقاط، بينما يتصدر نادي بريست جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة.

موقف كليان مبابي ومصطفي محمد من جدول ترتيب الدوري الفرنسي

يتصدر كليان مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 اهداف، بينما يأتي مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباريات الجولة السابعة

كليان مبابي، باريس سان جيرمان، 7 أهداف

مصطفي محمد، نانت، 5 أهداف

وسام بن يدر، موناكو، 4 أهداف

نبيل عليوي، لوهافر، 4 أهداف

زكريا ابو خلال، تولوز، 3 أهداف

تاكومي مينا مينو، موناكو، 3 أهداف

تيدي تيوما، ريمس، 3 أهداف

موسي النعمري، مونبلييه، 3 أهداف

تيرم موفي، نيس، 3 أهداف

ابراهيم صلاح، رين، 3 أهداف

تذاع مباريات الدوري الفرنسي موسم 2023/2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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