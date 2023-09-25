حمدي فتحي يتصدر التشكيلة المثالية للجولة الرابعة بدوري نجوم Expo

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اللاعب الدولي المصري حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري تشكيل الجولة الرابعة من بطولة دوري EXPO وذلك بعد المستوى الذي قدمه خلال فوز فريقه على نادي المرخية.

حمدي فتحي لاعب الوكرة ومنتخب مصر ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة بدوري نجوم Expo

وجاءت تشكيلة الجولة وفق ما يلي:-

حراسة المرمى: فهد يونس

خط الدفاع: شوغو تانيغوتشي، بسام هشام الراوي، لوكاس مينديز، باولو أوتافيو

خط الوسط: حمد فتحي، روجير، ياسين براهيمي، اكرم حسن عفيف، اسامة طنان.

خط الهجوم: رودريجو مورينو.

تشكيلة الجولة

وكان حمدي فتحي قد انتقل لصفوف نادي الوكرة القطري من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المنصرم في صفقة بلغت 3 مليون دولار لخوض تجربة احتراف جديدة بعد أن حصد مع المارد الأحمر الكثير من الألقاب.