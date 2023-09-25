نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفجرها: 3 أخطاء تحكيمية ارتكبها حكم مباراة أتلتيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب ريال مدريد عن طريق قناته التلفزيونية عن أسفه لوجود "ثلاثة أخطاء ضخمة" ارتكبها الحكم ألبيروخا روخاس والفار في مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا، التي خسرها بنتيجة 1-3.

ويتعلق الأمر بخطأ ضد جود بيلينجهام في اللعبة التي تسبق هدف أتلتيكو الأول، وتدخل لخوسيه ماريا خيمينيث لم يحصل فيه على بطاقة حمراء ولمسة يد على ماريو إرموسو داخل المنطقة.

وهذه أول هزيمة للريال في الموسم بعد ست مباريات (5 في الليجا وواحدة في دوري الأبطال).

وعقب المباراة لم يدل أي لاعب بتصريحات في المنطقة المختلطة أو لوسائل إعلام النادي، ومع ذلك عرضت قناة النادي فقرة عن هذه الأخطاء المذكورة سلفًا وحللتها بالتفصيل.

