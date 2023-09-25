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"صباح الكورة".. غيابات بالجملة للزمالك أمام المقاولون ورقم جديد لمحمد صلاح ومفاجأة صفقة بن شرقي وساو باولو بطل الكأس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صباح الكورة".. غيابات بالجملة للزمالك أمام المقاولون ورقم جديد لمحمد صلاح ومفاجأة صفقة بن شرقي وساو باولو بطل الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

غيابات الزمالك عن مباراة المقاولون العرب

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الزمالك

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب اليوم الاثنين في المباراة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري Nile للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ويدخل نادي الزمالك تلك المواجهة بمجموعة من الغيابات على رأسها حمزة المثلوثي وعمر جابر بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا.

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الملك محمد صلاح "بطل" الدوري الأقوى في العالم

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محمد صلاح

نجح الفرعون المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي في قيادة فريقه للفوز على نادي وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 في الموقعة التي جمعت بينهما أمس على ملعب أنفيلد لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وبتسجيله هدف في شباك الحارس اريولا من علامة الجزاء بات الفرعون المصري أول لاعب في تاريخ البريميرليج ينجح في التسجيل أو الصناعة خلال إثنتي عشر مباراة متتالية في البريميرليج وذلك في مناسبتين.

ولمعرفة باقي تفاصيل الخبر من خلال الرابط التالي هنا

لماذا عرقل باتشيكو صفقة أشرف بن شرقي لبيراميدز؟

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اشرف بن شرقي

ارتبط المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب نادي بيراميدز، بالرحيل عن صفوف العملاق السماوي في الفترة الحالية.

كما ارتبط المغربي أشرف بن شرقي باحتمالية الانتقال إلى فريق بيراميدز، خلال انتقالات الصيف، لكن الصفقة لم تكتمل.

ولمعرفة سبب فشل الصفقة يمكنكم زيارة الرابط التالي من هنا

ساو باولو يتوج بلقب كأس البرازيل لأول مرة في تاريخه

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ساوباولو

توج فريق ساو باولو بلقب كأس البرازيل لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تعادله 1-1 مع ضيفه فلامينجو، أمس الأحد، في إياب الدور النهائي للمسابقة.

وكان ساو باولو فاز 1-0 على فلامينجو في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، ليفوز باللقب، عقب فوزه 2-1 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويمكنكم الإطلاع على باقي تفاصيل الخبر من هنا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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