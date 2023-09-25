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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11 لاعبًا، لمعسكر شهر أكتوبر.

ومن المقرر انطلاق معسكر منتخب مصر في الفترة من 9 – 17، ويتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و16 أكتوبر.

وستشهد القائمة استبعاد بعض اللاعبين مع الإعلان عن القائمة النهائية قبل بدء المعسكر.

وشهدت القائمة عودة أحمد حسن كوكا ومحمد النني، بالإضافة إلى محمود حسن "تريزيجيه" الذي غاب عن قائمة معسكر سبتمبر بسبب الإصابة.

قائمة المحترفين المبدئية لمنتخب مصر في معسكر أكتوبر.. عودة النني وتريزيجيه

وضمت القائمة كل من:

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول).

محمد النني (أرسنال).

محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور).

طارق حامد (ضمك).

أحمد حسن "كوكا" (بينديك سبور).

مصطفى محمد (نانت).

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت).

حمدي فتحي (الوكرة).

محمد شريف (الخليج).

سام مرسي (إبسويتش تاون).

أحمد حمدي (مونتريال الكندي).