نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي شمال لندن.. الكوري الجنوبي سون يظهر برقم جديد في مواجهة الجانرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، برقم جديد في مباراة الأمس أمام نظيره فريق أرسنال، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد سقط فريق توتنهام هوتسبير، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق أرسنال، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس.

وسجل هيونج مين في هذه المباراة، هدفي فريق توتنهام وذلك عند الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، والدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني، ليحقق رقم قياسي جديد له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسمه الحالي.

رقم جديد لهيونج مين مع توتنهام في الدوري الإنجليزي

وبات النجم الكوري سون هيونج مين، بعد هدفي الأمس، هو أول لاعب في فريق توتنهام يسجل ثنائية خارج أرضه أمام نظيره أرسنال منذ جون هندري في مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدا في مايو لعام 1993.

والجدير بالذكر أن فريق توتنهام هوتسبير، يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 14 نقطة، بينما يأتي نظيره فريق أرسنال في المركز الخامس بنفس عدد النقاط.