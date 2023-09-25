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أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف منتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 20 عام نظيره منتخب ساو تومي يوم 8 أكتوبر المقبل في ذهاب تصفيات كأس العالم للشابات تحت 20 عام وتقام المباراة في ستاد الأسكندرية، ذلك على أن تقام مباراة الإياب يوم 13 أكتوبر في ساو تومي.

منتخب مصر للشابات تحت 20 يواجه ساو تومي 8 أكتوبر المقبل

وكان قد خاض منتخب مصر للشابات تحت 20 عام تجربة ودية أمام منتخب المغرب واستطاع منتخب مصر تحقيق الفوز على نظيره المغربي في المباراتين الوديتين الأولي بنتيجة 3-1 والثانية بنتيجة 1-0

و من المقرر أنه في حالة تأهل منتخب مصر للشابات تحت 20 عام من الدور التمهيدي سيواجه الفائز من كلًا من الكونغو وناميبيا

و كان قد أعلن الاتحاد الأفريقي عن موعد مباريات التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم النسائية تحت 20 عاما بمشاركة 35 منتخبًا في القارة السمراء، وهم: مصر، الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إسواتيني، إثيوبيا، الغابون، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، مالي، المغرب، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا ساو تومي، السنغال، جنوب إفريقيا، تنزانيا، توغو، أوغندا، زامبيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم للسيدات قد فاز أمس على نظيره جنوب السودان برباعية نظيفة في مباراة الإياب التي جمعت بينهما ضمن تصفيات أمم إفريقيا للسيدات على ستاد السلام في القاهرة، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليتأهل منتخبنا الوطني للسيدات للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للسيدات 2024 وينتظر الفائز من مواجهة منتخبي السنغال مع موزامبيق.