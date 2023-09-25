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أحمد جودة - القاهرة - تلقي مسؤولو نادي الزمالك موافقة من الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في مباراة الإياب أمام نظيره أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك وسولار في كأس الكونفدرالية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره أرتا سولار الجيبوتي مساء يوم الجمعة القادم فى إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

رسميا.. 30 ألف مشجع في إياب الزمالك وأرتا سولار

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.

