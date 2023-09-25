نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يصل استاد السلام تمهيدًا لخوض مباراة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد السلام تمهيدا لخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من عصر اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل بيراميدز في مباراته الأولى بالدوري أمام الزمالك بهدفين لكل منهما على استاد الدفاع الجوي.

- قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من مساء الاثنين على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس