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عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الاهلي في دوري Nile

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك في الدوري الممتاز. 

 باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الاهلي في دوري Nile 

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من عصر اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري. 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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