انت الان تتابع خبر تفاصيل خطيرة للغاية كشف عنها نادي النصر السعودي! لحظات الصدمة تهز الجماهير بعد تراجعه عن ضم زياش – لن تصدقوا ماهو وراء هذا القرار المفاجئ والصادم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي النصر قد تراجع عن التعاقد مع اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش بعد أن توصلت جميع الأطراف في وقت سابق إلى اتفاق شفهي كامل. وفقًا للصحفي الرياضي سانتي أونا، فإن سبب انهيار الصفقة ليس بسبب شروط العقد، بل بسبب مشكلة في ركبة زياش.

في يناير الماضي، خضع زياش لفحوصات طبية في باريس سان جيرمان ولم يتمكن من استكمال الصفقة بسبب هذه المشكلة. وهذه المشكلة تثير الشكوك حول قرار النصر في إتمام الصفقة.

فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي، أكد الأسبوع الماضي أن النصر وتشيلسي قد وقعا جميع العقود الرسمية لإتمام صفقة زياش. وأشار إلى أن النصر ينتظر نتائج الفحوصات الطبية قبل أن ينضم زياش رسميًا إلى الفريق ويشارك إلى جانب كريستيانو رونالدو.