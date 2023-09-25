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أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودة عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخرى.

واستقر الجهاز الطبي، على عودة السولية للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بعد 15 يومًا، حيث بات قريب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من تمزق العضلة الخلفية.

موعد مشاركة عمرو السولية مع الأهلي

ويغيب عمرو السولية منذ نهاية الموسم الماضي عن مباريات المارد الأحمر، بسبب تمزق العضلة الخلفية ولم يشارك في فترة الإعداد بالنمسا رغم اصطحابه لتنفيذ برنامجه التأهيلي.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة أمام سان جورج الإثيوبي المحدد لها الجمعة المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، حيث فاز ذهابًا بثلاثية نظيفة.

