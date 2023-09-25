نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صفعة الديربي.. بشرى سارة في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدرب البرازيلي فينيسيوس جونيور بشكل طبيعي مع عودة فريقه ريال مدريد للتدريبات اليوم الإثنين، عقب الهزيمة المؤلمة أمس الأحد أمام أتلتيكو مدريد 3-1 في الجولة السادسة من الدوري الإسباني على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة لاس بالماس

وكان فينيسيوس قد غاب عن مواجهة ديربي العاصمة بسبب التهاب بالمعدة، لكنه لن يحرمه من خوض مواجهة الأربعاء المقبل أمام لاس بالماس.



وكانت عودة فيني للتدريبات هي النبأ الجيد للإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال تدريب اليوم، بعدما تأثر الفريق بغيابه في لقاء أتلتيكو.

وكان الجناح البرازيلي قد غاب لمدة شهر للإصابة، لكنه أظهر اليوم أنه بحالة بدنية جيدة وفي ظروف تسمح له بالعودة للملاعب.

وخاض اللاعبون الأساسيون في الديربي جلسة تدريب خفيفة بقيادة أنشيلوتي، الذي يخطط لإجراء بعض التغييرات في التشكيلة أمام لاس بالماس.

بدوره خاص داني كارفاخال الذي غاب عن آخر مباراتين للريال لمشكلة عضلية، تدريبًا على الهامش ولن يكون جاهزًا أمام لاس بالماس في مدريد، بينما يغيب الثنائي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة الركبة.