نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد فتوح يصدم الزمالك بهذا الشرط والأهلي يُراقب "فريسته" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر المقربة عن حقيقة وجود بعض المطالبات المالية الكبرى التي يطالب احمد فتوح بالحصول عليها من أجل الموافقة على تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

أحمد فتوح يصدم الزمالك بهذا الشرط

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فتوح قد طلب من اللجنة التنفيذية التي تقوم بإدارة نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد أنه بحاجة للحصول على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد حتى يتساوى مع أحمد السيد زيزو.

في الوقت الذي طلب فيه فتوح أيضًا الحصول على مكافأة توقيع مع ضمان أن يسترد مستحقاته المالية المتبقية لدى نادي الزمالك وبعض المتغيرات الأخرى وهي الأمور التي قد تعطل عملية تجديده وسط مراقبة الأهلي الذي يسعى لضمه ليكون خليفة علي معلول الذي تقدم في العمر واقترب من الاعتزال.

ولم يتبقى لفتوح مع نادي الزمالك سوى موسم واحد فقط وهو الذي ينتهي بنهاية يونيو 2024 ويمكنه التوقيع لأي فريق مجانًا في الصيف.