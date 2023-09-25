فـي الدوري الإسباني : أتلتيكو يلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويحرمه من استعادة الصدارة

مدريد ـ أ.ف.ب: أوقف أتلتيكو مدريد البداية المثالية لجاره وغريمه التقليدي ريال مدريد عندما تغلب عليه 3-1 في ديربي العاصمة على ملعب «ميتروبوليتانو» في المرحلة السادسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.وسجل ألفارو موراتا (4 و46) والفرنسي أنطوان جريزمان (18) أهداف أتلتيكو مدريد، والألماني توني كروس (35) هدف ريال مدريد. وألحق أتلتيكو الخسارة الأولى بجاره هذا الموسم بعد خمسة انتصارات متتالية، فحرمه من استعادة الصدارة من غريمه التقليدي الآخر برشلونة وجار الاخير جيرونا. وتجمد رصيد النادي الملكي عند 15 نقطة وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة وجيرونا الفائزين على سلتا فيجو 3-2 وريال مايوركا 5-3 السبت تواليا. وبدوره، استعاد أتلتيكو توازنه عقب خسارته المذلة امام فالنسيا 0-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث ليتقدم الى المركز الخامس برصيد 10 نقاط من خمس مباريات. وخاض النادي الملكي المباراة في غياب قائده داني كارفاخال بسبب الاصابة، فيما استبعد البرازيلي فينيسيوس جونيور في اللحظة الاخيرة بسبب المرض بعد تعافيه للتو من اصابة في الفخذ. وبكر أتلتيكو بالتسجيل عبر مهاجم النادي الملكي السابق موراتا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للمدافع البرازيلي صامويل لينو أسكنها على يسار كيبا (3). واضاف جريزمان الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لساؤل أسكنها على يسار كيبا (18). ونجح كروس في تقليص الفارق بتسديدة رائعة من خارج المنطقة عندما استغل كرة رأسية للاوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيس عندما ابعد تمريرة لمواطنه فالفيردي، فهيأها الألماني لنفسه وتلاعب بتمويه جسدي بيورنتي وسددها بيسراه على يمين الحارس أوبلاك (35). وسجل ريال هدفا عبر كامافينجا اثر كرة مرتدة من القائم بعد متابعة ألابا لكرة عرضية امام المرمى لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على المدافع الالماني أنتونيو روديجر (43).

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