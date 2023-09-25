باريس ـ أ.ف.ب: حسم باريس سان جرمان حامل اللقب الكلاسيكو أمام غريمه مرسيليا عندما تغلب عليه 4-0 على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في المرحلة السادسة من بطولة فرنسا لكرة القدم، لكنه خسر جهود نجمه كيليان مبابي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

وضرب باريس سان جرمان بقوة في الشوط الاول وأنهاه بهدفين نظيفين سجلهما مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي (8) ومهاجمه الوافد حديثا من أينتراخت فرانكفورت الالماني الدولي راندال كولو مواني (37)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لغريمه التقليدي في الشوط الثاني بهدفين للوافد الآخر الدولي البرتغالي جونسالو راموش (47 و89). ودخل راموش بديلا لمبابي في الدقيقة 32 بعدما تعرض الأخير لإصابة في الكاحل الأيسر اثر تدخل من المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي في الدقيقة السابعة وهو الخطأ الذي افتتح منه حكيمي التسجيل. وتلقى مبابي تدخلين طبيين في سعيه الى مواصلة اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 32. وعوَّض النادي الباريسي سقوطه على أرضه أمام ضيفه نيس 2-3 في المرحلة الماضية وصالح جماهيره بفوز غال على غريمه مرسيليا مواصلا استعادة توازنه عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الالماني 2-0 الثلاثاء في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وارتقى باريس سان جرمان الى المركز الثالث بفارق الاهداف امام موناكو المتصدر السابق، فيما مني مرسيليا بخسارته الاولى هذا الموسم وتراجع الى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند تسع نقاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فـي الدوري الفرنسي : سان جرمان يحسم الكلاسيكو برباعية ويخسر جهود نجمه مبابي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.