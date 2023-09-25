ستة وثمانون شوطا فـي المحطة الثانية لسباقات الهجن الأهلية بميداني البشائر والفليج

كتب ـ سالم بن خليفة البوسعيدي:

يشهد ميدانا البشائر لسباقات الهجن العربية الأصيلة بولاية أدم والفليج بولاية بركاء صباح اليوم انطلاق منافسات أشواط المحطة الثانية من سباقات الهجن الأهلية 21 للموسم 2023 /‏ 2024 م التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن وتستمر لثلاثة أيام متتالية موزعة على مختلف الفئات حيث سيقام اليوم 36 شوطا لفئة الحجائج لمسافة 3 كيلومترات منها 24 شوطا للأبكار و12 شوط للجعدان، أما غدا الأربعاء فستكون المنافسة على 24 شوطا لفئة اللقايا لمسافة أربعة كيلومترات منها 16 شوطا للأبكار و8 أشواط للجعدان بالإضافة إلى شوطي العرضة لمسافة 2 كيلومتر، وتختتم المحطة يوم الخميس بإقامة 24 شوطا منها 12 شوطا لليذاع لمسافة 5 كيلومترات و ستة أشواط للثنايا لمسافة 6 كيلومترات وستة أخرى للحول والزمول لمسافة 6 كيلومترات .

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