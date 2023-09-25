رئيس اتحاد التنس يشارك فـي اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي

– تم خلالها إعادة ترشيح الأميركي ديفيد شارك رئيس الاتحاد العماني للتنس معتصم بن حمود الزدجالي في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتنس والذي جرت احداثها في مدينة كانكون المكسيكية وسط مشاركة كبيرة من اعضاء الجمعية العمومية من مختلف دول العالم.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية اختيار المجلس الجديد للاتحاد الدولي للتنس للسنوات الاربع القادمة حيث تم اعادة ترشيح الرئيس الحالي الاميركي ديفيد هجرتي رئيسا للاتحاد الدولي وهي ثالث دورة يدخلها ديفيد في رئاسة الاتحاد وهي الدورة الاخيرة له وشهد المجلس الجديد منافسة بعد ان حصل منافسه فورن ارنيم على عدد 118 صوتا مقابل 318 صوتا للاميركي، وشهدت القائمة الجديدة تواجد وجه عربي من تونس باختيار سلمى غزاني لعضوية الاتحاد الدولي للتنس.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة العديد من المواضيع منها مشروع مساندة الدول ذات المستوى الاقل في اللعبة في عدد من دول العالم، ومناقشة الاستراتيجية الجديدة لبطولات كأس ديفيز وكاس بليجن وآلية تطويرها مستقبلا حتى يتسنى تواجد اللاعبين المحترفين في هذه البطولة بالاضافة الى مناقشة استقطاب اللاعبين الناشئين لممارسة اللعبة بشكل اكبر عن طريق الجوانب السياحية وتم مناقشة ملف المنشطات المحرمة دوليا وآلية ايقافها بشكل نهائي وآلية تحديث اللعبة عبر البرامج التدريبية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي والتي يتم تفعيلها عبر الانظمة الالكترونية والدورات التدريبية عن بعد وهذا ما يعمل عليه الاتحاد الدولي حاليا في تفعيل اللعبة عن بعد عبر برامج وتطبيقات دشنها مع اعضاء الجمعية العمومية، وتم خلال الاجتماع دعوة الدول ذات المستوى الاقل تطورا في نشر اللعبة الى الاستفادة من برامج الاتحاد الدولي على ان يسعى الاتحاد الدولي بدوره الى دعم تلك الاتحادات من اجل تطوير اللعبة وتوسيع رقعتها وتخفيض التكاليف المالية المترتبة عليها.

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