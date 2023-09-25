إيقاف قيد الإسماعيلي وتغريمه 90 ألف دولار بسبب كوليبالي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقي مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف قيد الفريق، وتغريمه 90 ألف دولار لصالح نادي نادى كورهوجولي الإيفواري.

إيقاف قيد الإسماعيلي

وتقدم النادي الايفواري بشكوى للاتحاد الدولي، بعد انتقال لاعبه عبد القادر كوليبالي للإسماعيلي، مطلع الموسم الماضي، ودخوله في أزمة مع ناديه.

يذكر ان كوليبالي رحل عن صفوف الفريق، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وعدم مشاركته كع الفريق أو الاستفادة منه.

ويعد هذا الحكم هو الثالث بإيقاف قيد الإسماعيلي، وذلك بعد الأحكام التي صدرت لكل من التونسي نور الزمان الزموري لاعب الفريق السابق، والإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق.

جدير بالذكر أنه في حالة رغبة مسئولي الإسماعيلي رفع القيد نهائيًا يجب عليهم تسوية الأمر مع كلا من " الفريق الإيفواري، والمدير الفني الاسباني خوان كارلوس جاريدو، ونور الزمان لاعب فريق بلدية المحلة الحالي " أو السداد للمبالغ المستحقة لكلًا منهم .