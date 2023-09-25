"لعنة الإصابات" كلوب يقرر رحيل نجم الريدز في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليفربول مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ليفربول يقرر بيع نجم الفريق

وانضم تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 32 عامًا إلى فريق الريدز قادمًا من عملاق الدوري الألماني بايرن ميونيخ في سبتمبر 2020، لكن فترة وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز تأثرت بشدة بعدد من الإصابات.

وشارك تياجو 18 مرة في الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول الموسم الماضي، أساسيًا في 14 مباراة من تلك المباريات قبل أن يعاني من مشكلة في الفخذ في المراحل الأخيرة من الموسم.

لم يشارك اللاعب الدولي الإسباني السابق مع فريق الريدز منذ الخسارة 2-1 خارج أرضه أمام وست هام يونايتد في 26 أبريل، عندما ظهر لمدة 31 دقيقة كبديل في استاد لندن.

وفقًا لموقع “Football Insider”، فإن ليفربول منفتح على عروض تياجو في نافذة الانتقالات لشهر يناير، مع احتمال اقتراب وقت اللاعب في آنفيلد من نهايته.

ويزعم التقرير أن فريق ميرسيسايد سيكون مستعدًا للتخلي عن لاعب خط الوسط في الفرصة التالية، خاصة بالنظر إلى أن الإسباني يتقاضى أجورا مرتفعة في النادي.

من المفهوم أن الريدز وتياجو قد فتحا محادثات بشأن عقد جديد للاعب خط الوسط، لكن النادي ليس مستعدًا لتقديم شروط جديدة للاعب البالغ من العمر 32 عامًا حتى الآن.

ويضيف التقرير أن تياجو كان مهتمًا بخدماته من أندية الدوري التركي الممتاز والدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من عدم تمكن أي من الأندية المهتمة باللاعب.

ويُعتقد أيضًا أن ليفربول رفض إنهاء عقد لاعب خط الوسط، مما منعه من إتمام انتقاله في اللحظات الأخيرة إلى فريق طرابزون سبور التركي في سبتمبر.