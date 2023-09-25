نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الصفوة يكرم "المتفوقين" في حفل ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام مجلس إدارة نادي الصفوة برئاسة عادل إسماعيل حمادة، حفل لتكريم أبناء النادي المتفوقين دراسيا وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.

إدارة نادي الصفوة تكرم المتفوقين

وشهد الحفل الأضخم والأكبر علي مستوى محافظة الشرقية تكريم 763 طالبا وطالبة من أبناء نادي الصفوة الرياضي وذلك بحضور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية والمهندس مدحت شهاب الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالعاشر من رمضان، ولفيف من القيادات السياسية والاجتماعية ورجال الأعمال.

واستلم الحضور العديد من الجوائز العينية والهدايا، وتم توزيعها على الطلاب والطالبات.

ومن جانبه وجه المهندس عادل اسماعيل رئيس نادي الصفوة، الشكر لكل أعضاء نادي الصفوة ولمجلس الإدارة والسادة الضيوف والحضور على خروج هذه الاحتفالية بالشكل اللائق بالنادي ومجلس إدارته.

وأتم حديثه واعدًا بتقديم كافة الدعم والمساندة اللازمة من أجل التطوير الدائم لنادي الصفوة.