نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المقاولون العرب في دوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري



و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.



موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.



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