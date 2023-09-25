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أحمد جودة - القاهرة - بتروجت يحقق فوز ثمين على أسوان في دوري القسم الثاني

حقق فريق بتروجت الفوز بهدفين نظيفين على حساب نظيره فريق أسوان في أولى مباريات الفريقان في دوري القسم الثاني "المحترفين" اليوم على ستاد بتروسبورت.



وشهد الشوط الأول تقدم فريق بتروجت بهدفين جاء الأول في الدقيقة 15 عن طريق إسماعيل بامبا ثم عزز بامبا هدف التقدم وأحرز هدف ثاني في الدقيقة 17 من نفس الشوط.

خاض فريق بتروجيت المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد أبو النجا



خط الدفاع: أحمد بحبح، هادي رياض،خالد أبو زيادة،محمود شديد

خط الوسط: أحمد رضا، رشاد المتولي،سامح إبراهيم،محمود فيليكس



خط الهجوم: مصطفى سلطان، إسماعيل بامبا



بينما فريق أسوان دخل المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: إسلام سيلمان

خط الدفاع:

أحمد بلية،عبدالرحمن عبد النبي،أحمد كاستيلو،أحمد أيمن.

خط الوسط: مصطفى عبدالرسول مروان عباس، محمد مرسى، حسام عرفات



خط الهجوم: علي خليل، جدو



أدار تحكيم اللقاء الحكم "أحمد ناجي، عاونه كلًا من:" محمد مصطفى مساعد أول،أحمد طارق مساعد ثاني،إسلام أبو شنب حكم رابع.

الفوز رفع رصيد بتروجيت إلى ثلاثة نقاط ويتصدر ترتيب مجموعة دوري المحترفين ويبقى أسوان بلا رصيد.