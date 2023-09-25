أحمد جودة - القاهرة - فوز بتروجت وبترول أسيوط وتعادل النجوم مع مكادي في دورى القسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات اليوم الإثنين بدورى القسم الثاني المجموعة الأولى عن فوز فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود على فريق النصر للتعدين بقيادة حسن عبد المنعم بثلاثية مقابل هدف.

شهد اللقاء تقدم التعدين بهدف دون رد في الشوط الأول سجله أحمد ممدوح من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وتمكن البترول من تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني عن طريق أحمد خالد في الدقيقة 7 وأضاف أحمد اشرف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

واختتم الاهداف عبد الرحمن الخميسى في الدقيقة 26.



- فوز فريق بتروجت بقيادة سيد عيد على فريق أسوان بقيادة حمدي حمدان بهدفين نظيفين سجلهما اسماعيل بامبا في الدقيقتين 17،15 من الشوط الأول.



- تعادل فريق النجوم بقيادة سعيد عبد العزيز مع فريق مكادى بقيادة عثمان أحمد عثمان سلبيًا.