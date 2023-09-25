نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من تشافي قبل مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه ريال مايوركا ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات تشافي قبل مواجهة ريال مايوركا

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"مايوركا فريق صعب. لديه الكثير من الاساليب والحجج".

وأضاف:"يعمل بشكل جيد جدًا في الجانب الدفاعي، ويتمتع بلاعبين على مستوى عالٍ إنه فريقٌ معقد".

وتابع:"خسارة دي يونغ أمر حساس للغاية بالنسبة لنا. إنه لاعب أساسي منذ العام الماضي وكان على مستوى عالٍ جدًا. لحسن الحظ، لدينا بدائل مختلفة ليحلوا محله لذلك سننتظر عليه أن يتعافى بنسبة 100%".

وزاد:"نحن لا نضع افتراضات، نخوض مباراة تلو الأخرى، أولًا مايوركا ثم سنفكر في إشبيلية".

وواصل:"في المباراة الاخيرة لم نلعب مباراة جيدة، قمنا بتحليل السبب وسنحاول تصحيح ذلك".

وأشار:"إذا كنا قادة فذلك لأننا نفعل الأشياء بشكل جيد. هذا هو الشعور بأننا قادرون على المنافسة".

وأردف:"لقد كانت عطلة نهاية أسبوع رائعة بالنسبة لنا، لقد اصبحنا مُتصدرين بغض النظر عما إذا كان ريال مدريد يخسر أم لا، الشيء المهم هو أننا في الصدارة".

وأوضح:"من الواضح أننا سعداء بالتجديد وثقة النادي، أنا وطاقمي سُعداء".

وأكمل:"جافي هو الروح والقلب والعاطفة، إنه لاعب كرة قدم متكامل وهو مهم جدًا للفريق ويقوم بعمل جيد جدًا في إضافة الأرقام الهجومية مثل التمريرات الحاسمة والأهداف، وهذا مهم جدًا".

وعن ديربي مدريد قال تشافي:"لقد شاهدت الديربي، لقد كانت مباراة رائعة.. أعتقد أنها كانت مباراة كرة قدم رائعة، والنتيجة إيجابية للغاية بالنسبة لأتلتيكو مدريد، وهو أمر مهم للغاية. لا شيء يمكن قوله عن أنشيلوتي أو مدريد".

وزاد:"شاهدت الديربي ورأيت أتلتيكو قويًا للغاية ويستحق الفوز".

وأتم:"أنا دائمًا أرى مدريد قويًا ومن الآن فصاعدًا، مثل جميع الفرق، لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، الآن نلعب ضد مايوركا، لكن عندما نلعب ضد مدريد سأقوم بتحليل ذلك".

