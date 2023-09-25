نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا يؤازر لاعبي الزمالك أمام المقاولون في دوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد القاهرة لمؤازرة زملائه في مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

ويضم تشكيل الزمالك في مواجهة اليوم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.