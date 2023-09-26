هل يرحل ديمبلي عن باريس سان جيرمان ؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إمكانية رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي عن ناديه الجديد باريس سان جيرمان بالتزامن مع وجود اهتمام بالحصول على خدماته من 3 أندية إنجليزية وهي: آرسنال وتوتنهام ووست هام يونايتد.



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن صحيفة ميرور البريطانية أن مستويات ديمبيلي غير المقنعة مع باريس سان جيرمان حتى الآن قد تُكلفه خسارة مكانه في قلعة حديقة الأمراء.



ولفتت الصحيفة البريطانية أن ديمبيلي انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني لكنه فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال 5 مباريات خاضها رفقة النادي الباريسي حتى الآن.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلا من آرسنال وتوتنهام ووست هام يراقبون وضع ديمبيلي الحالي تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مراقبون أجزموا بصعوبة تخلي باريس سان جيرمان عن ديمبيلي في الميركاتو الشتوي المقبل مع حصول النجم الفرنسي بالفعل على ثقة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للنادي الباريسي.



ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات إنريكي عن ديمبلي في الأسبوع الماضي التي قال فيها: "في حال كنت مُشجعًا لفريق ما، فإنني سأدفع المال لمشاهدته. إنه لاعب مختلف تمامًا وغير مُتوقَع".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ديمبيلي كان عنصرًا لا غنى عنه" في تشكيلة برشلونة لكنه فضّل الانتقال إلى باريس سان جيرمان عبر صفقة كبدت خزائن بطل فرنسا 50 مليون يورو وذلك وفقا إلى بيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد ديمبيلي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى 30 يونيو 2028 وتبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو.