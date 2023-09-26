عاجل.. في بيان رسمي الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإحالة أمين عمر للتحقيق

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أحمد جودة - القاهرة -

نشر نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بيان يطالب فيه بإعادة مباراة الفريق أمام المقاولون، وإحالة حكم المباراة أمين عمر للتحقيق، وعدم إدارته تحكيميا لأي مباراة طرفها الأبيض.

وجاء البيان كالتالي:



نظرا للظلم التحكيمي الفج الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الحكم غير المحايد أمين عمر الذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز فإن نادي الزمالك يؤكد:-



أنه لن يلتزم الصمت تجاه هذه المهزله التحكيميه التي تسببت في تعادل الفريق وخسارتة نقطتين عن عمد في مشواره بالمسابقه وتم إعداد شكوى رسميه لتقديمها إلى إتحاد الكرة ورابطة الأنديه حتى تتحمل الجهات المسؤوله عن إدارة المسابقة مسؤوليتها للحفاظ على حقوق الأندية وتحميهم من أي ظلم يقع عليهم وتتضمن هذه الشكوى جميع الوقائع والقرارات المريبه التي صدرت من أمين عمر الحكم الضعيف فنيا الذي له عدة سوابق تحكيميه في مباريات الزمالك خلال المواسم الماضية والتي إن دلت على شيء فهي تدل على إتخاذه موقفا عدائيا من النادي وتربصه الدائم به وأنه لا يستطيع أن يفصل بين ميوله التشجيعية للنادي المنافس وعمله كحكم وهو ما ثبت يقينا اليوم وشاءت إرادة الله أن يتم كشف هذا الحكم أمام جموع الجماهير بعد إذاعة الحوار الذي دار بينه وبين حكم الفار في لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبه والتي تؤكد تعمده عدم إحتساب المخالفه لصالح الزمالك رغم وضوحها وتأكيد حكم الفار على أنها مخالفه واضحة وصريحه بالإضافة إلى إحتسابه هدفا غير صحيحا للمقاولين بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبيه قبل أن تدخل الشباك كما شهدت المباراة أخطاء أخرى ومحاولات من هذا الحكم لاستفزاز لاعبي الزمالك عن طريق منحهم إنذارات في ألعاب لا تستحق حتى مخالفة في المقابل تغاضى عن العديد من المخالفات لصالح الزمالك وكان متساهلا مع لاعبي الفريق المنافس بالإضافة إلى تعمده إستمرار المباراة حتى يسجل المنافس هدف التعادل غير الصحيح رغم إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء وكل هذه الوقائع مسجلة بالصوت والصورة وشاهدها الجميع.



ويطالب نادي الزمالك بإحالة الحكم أمين عمر الذي يكن مشاعر عدائيه لنادي الزمالك إلى التحقيق وكذلك منعه من إدارة أي مباراة يكون نادي الزمالك طرفا فيها كما يطالب بإعادة مباراته مع المقاولون العرب نظرا لوجود أخطاء في تطبيق القانون مما أثر على نتيجة اللقاء.