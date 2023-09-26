نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام ينجح في خطف جوهرة كرواتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إلى أن توتنهام الإنجليزي عن التعاقد بشكل رسمي مع الكرواتي لوكا فوسكوفيتش على أن يلتحق بصفوف النادي في صيف 2025.



ونشر توتنهام بيانًا عبر موقعه الرسمي قال فيه:" يسعدنا أن نعلن أننا توصلنا إلى اتفاق يقضي بانضمام لوكا فوسكوفيتش إلى صفوف النادي في عام 2025 قادمًا من هايدوك سبليت في صفقة تستمر حتى عام 2030"

واختتم النادي بيانه قائلا: "تدرج الكرواتي فوسكوفيتش البالغ من العمر 16 عامًا خلال صفوف هيدوك سبليت ليظهر لأول مرة مع فريق الكبار في فبراير 2023 ويصبح أصغر لاعب يظهر في الدوري الكرواتي، حيث سجل هدفه الأول في الشهر التالي ليصبح أصغر لاعب يسجل على الإطلاق في تاريخ النادي".



وأفادت التقارير الصحفية بأن فوسكوفيتش شارك في 11 مباراة مع المنتخب الكرواتي في جميع البطولات وسجل مرة واحدة بينما ساعد فريقه في الموسم الماضي على الفوز بكأس كرواتيا ولعب فوسكوفيتش أيضًا دورًا رئيسيًا في وصول فريقه تحت 19 عامًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب 2022/2023، حيث احتل المركز الثاني في البطولة.



وأكدت التقارير الصحفية أن فوسكوفيتش كان محط اهتمام مانشستر سيتي، حيث قدمت إدارة النادي عرضًا رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن الأمور لم تسِر كما أراد النادي الإنجليزي.