نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة برشلونة ضد مايوركا في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم، عن موعد انطلاق صافرة بداية المباراة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره مايوركا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة ضد مايوركا في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام أحداث المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الليجا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.