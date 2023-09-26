نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمال مباراة آياكس وفينورد دون جمهور في الكلاسيكو الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الاتحاد الهولندي أن الدقائق الـ35 المتبقية من قمة مباراة آياكس أمستردام وفينورد ستُستكمَل دون جمهور وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الهولندي والتي تم إيقافها الأحد الماضي بسبب إلقاء جماهير صاحب الأرض الألعاب النارية.



وأعلن الاتحاد الهولندي أنه استرشد في قراره بمبدأ يُفضل فيه أن تُحسَم المباراة على أرض الملعب ويجب بعد ذلك استئناف المباراة في أقرب وقت ممكن وذلك ما ينطبق على اللقاء في مثل هذه الحالات.



وكان آياكس متأخر بثلاثية نظيفة عقب مرور 55 دقيقة، حيث حسم منافسه اللدود النتيجة في شوطها الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة ثم قامت بعض جماهير آياكس بإلقاء الألعاب النارية على أرضية ملعب يوهان كرويف في أمستردام وتوقفت المباراة مرتين قبل أن يقرر الحكم سيردار غوزوبيوك إيقافها نهائيًّا.



كما تواصلت أعمال العنف خارج الملعب، حيث حطم مشجعو آياكس الغاضبون البوابة الرئيسية وخاضوا معارك مستمرة مع الشرطة المسلحة بالغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير.



ولم يكد ينقشع الدخان من فوق الملعب بعد المفرقعات النارية التي ألقاها الجمهور حتى أصدر آياكس بيانًا صادمًا أقال بموجبه سفين ميسلينتات مدير الكرة بأثرٍ فوري وتحدثت الصحافة الهولندية بصورة مكثفة عن الصراع على السلطة داخل النادي.



ولفتت التقارير الصحفية أن ميسلينتات اقتحم ملعب التمارين بينما كان اللاعبون يستعدون لمباراة فينورد هاتفًا إنه (يوم الحسم) وأن المدير الفني ماوريس ستاين الذي يتعرض لانتقادات سيواجه خطر الإقالة إذا خسر أياكس مباراة الـكلاسيكر.



ويمر أياكس حاليًا بأزمة رياضية وقبل مواجهة فينورد، كان النادي الأكثر تتويجًا في هولندا يمتلك 5 نقاط فقط من 4 مباريات ويحتل المركز الثالث عشر في حين يمتلك فينورد 11 نقطة من 5 مباريات ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الهولندي.