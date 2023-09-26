قائمة المرشحين للحصول على الكرة الذهبية 2023.. ميسي يتصدر المشهد

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أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر متابعي كرة القدم حول العالم الكرة، حفل تسليم الكرة الذهبية في كل عام والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لصاحب أفضل لاعب في كل عام.

المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن يوم 30 أكتوبر المقبل ٢٠٢٣ من أجل الإعلان عن الفائزين بجوائز الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف الاتحاد الدولي عن القائمة المطولة للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، هذا العام 2023، والتي شهدت تواجد محترفنا المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

1- فابينيو - ليفربول

2- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

3- كيليان مبابي - باريس سان جيرمان.

4- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

5- كيفن دي بروين - مانشستر سيتي.

6- محمد صلاح- ليفربول.

7- فيل فودين - مانشستر سيتي.

8- داروين نونيز - ليفربول.

9- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.

10- لويس دياز - ليفربول.

11- رياض محرز- مانشستر سيتي.

12- كريم بنزيما - ريال مدريد.

13- مايك مينيان - ميلان.

14- سون هيونج مين - توتنهام.

15- دوسان فلاهوفيتش - يوفنتوس.

16 - جواو كانسيلو - مانشستر سيتي.

17- هاري كين - توتنهام هوتسبير.

18- جوشوا كيميتش - بايرن ميونخ.

19- لوكا مودريتش - ريال مدريد.

20- كاسيميرو - مانشستر يونايتد.

21- ليونيل ميسي - انتر ميامي