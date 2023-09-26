نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود علاء يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد احتفال شقيقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم محمود علاء مدافع نادي الزمالك، باعتذار لجماهير القلعة البيضاء، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ونشر علاء صورة لجماهير الزمالك عبر حسابه الشخصي انستجرام، وعلق علي الصورة قائلا:" انتو فوق دماغ اي حد ".



وجاء ذلك بعد احتفال شقيقه أحمد علاء مدافع نادي المقاولون بإشارات الفرحة المعتاد عليها من لاعبي الأهلي (نسر الأهلي)، وذلك أمام مدرجات جماهير الزمالك بعد إحرازه هدف التعادل لصالح المقاولون.

وانتهت مواجهة الزمالك والمقاولون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من بطولة دوري النيل.