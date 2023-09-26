نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف تفاصيل خداع حسام عبد المجيد للجهاز الفني بالزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تفاصيل خداع حسام عبدالمجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للجهاز الفني بالفريق.

وفتح ميدو النار على خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك الحالي بسبب البدء بحسام عبد المجيد أساسيًا في لقاء المقاولون العرب في الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الإثنين.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام عبد المجيد خدع عبد الواحد السيد مدير الكورة في الزمالك وقاله رايح أجيب حاجة من العربية ومرجعش مع الفريق لماتش بيراميدز ازاي تبدء بيه انهاردة؟".

وتابع: "لو أنا من لاعيبة الزمالك أقول للمدرب مينفعش تلاعب حسام عبد المجيد بسبب عدم احترامه للنادي أو الجماهير ومتفتكرش إنك هتضحك على الناس بستوري".

واختتم: "عايز تكسب ازاي، أنا اكتر واحد دعمت ولاد النادي لكن ده في حالة احترامهم للنادي ومعرفة قيمة الزمالك".