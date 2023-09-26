نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفيق السيد: أمين عمر أخطأ في تصريحاته مع تقنية الفيديو خلال مواجهة الزمالك والمقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد توفيق السيد الحكم الدولي وعضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري السابق، أن أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، أخطأ في تصريحاته مع تقنية الفيديو وقراره.

وتابع السيد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا يصح أن يقول عمر بأن الكرة في ركلة الجزاء لتقنية الفيديو، لم يدخل من الكرة سوى ربعها فقط، لأن بالتالي القانون يؤكد أن جزء من الكرة يعتبر ركلة جزاء والزمالك كان يستحق ركلة جزاء صحيحة".

وأضاف توفيق السيد: "بيريرا أخطأ بشكل كارثي، بمطالبة الحكام بمراجعة الأخطاء في تقنية الفيديو في 60 ثانية فقط، لأن من الطبيعي أن يحصل الحكم على وقتها الكافي في مراجعة الكرة".