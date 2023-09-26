نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم وصل فارق النقاط بين برشلونة وريال مدريد حتى الآن ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري؛ الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد، والتي ستقام بمواجهة قوية بين فريقي برشلونة مع نظيره فريق ريال مايوركا.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة برشلونة مع نظيره فريق ريال مايوركا، مساء اليوم الثلاثاء وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

فارق النقاط بين برشلونة وريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة، ليصبح الفارق بينهما نقطة واحدة فقط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم

برشلونة 16 نقطة

جيرونا 16 نقطة

ريال مدريد 15 نقطة

أتليتك بلباو 13 نقطة

أتليتكو مدريد 10 نقاط

فالنسيا 10 نقاط

رايو فاييكانو 10 نقاط

ريال سوسيداد 9 نقاط

قادش 8 نقاط

ريال بيتيس 8 نقاط

أوساسونا 7 نقاط

فياريال 7 نقاط

خيتافي 7 نقاط

ألافيس 6 نقاط

لاس بالماس 5 نقاط

ريال مايوركا 5 نقاط

إشبيلية 4 نقاط

سيلتا فيجو 4 نقاط

غرناطة 3 نقاط

ألميريا 2 نقطة