نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة يدين أمين عمر بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الخبير التحكيمي جهاد جريشة، على أداء الحكم آمين عمر، خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار جهاد جريشة إلى أن الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام المقاولون العرب، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.

وقال جهاد جريشة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرار إلغاء هدف مصطفى شلبي في مباراة الزمالك والمقاولون قرار صحيح".

وأضاف: "هدف يوسف أوباما هدف صحيح بنسبة 100%، وقرار الحكم باحتسابه قرار صحيح".

وعن ركلة الجزاء الغير محتسبة للزمالك قال: "الزمالك يستحق الحصول على ركلة جزاء، فلاعب المقاولون غامر برفع اليد، وبالفعل الكرة لمست يده، ولو أمين عمر غير مقتنع لماذا يسأل الكرة من الخارج أم الداخل لطالما مش مقتنع من الأساس بالأمر، حديث أمين عمر يدينه".