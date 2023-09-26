محمد صلاح يواصل الصعود إلى المرحلة الملكية في عالم كرة القدم، هل سيتربع على عرش الأساطير؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - محمد صلاح، فخر مصر والعرب، يحقق إنجازات لا تعد ولا تحصى مع فريقه ليفربول، ويستمر في تألقه للموسم السابع على التوالي. بالإضافة إلى الألقاب والبطولات التي حققها، حطم صلاح العديد من الأرقام القياسية على المستوى المحلي والقاري.

ومن بين البطولات التي حققها صلاح مع ليفربول، لقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2020، كأس الاتحاد الإنكليزي عام 2022، كأس الرابطة عام 2022، والدرع الخيرية عام 2022. كما فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2019، وكأس السوبر الأوروبي عام 2019، وكأس العالم للأندية عام 2019.

وعلى الرغم من عروض الأندية الأخرى، استمر صلاح مع ليفربول وتجديد عقده، ورفض عرضًا مغريًا من اتحاد جدة السعودي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني وراتب إسبوعي 2 مليون إسترليني، وهو مبلغ ضخم يفوق راتبه الحالي.

تعيش صلاح الآن مرحلة ملكية في مسيرته المهنية، وهي مرحلة يصل إليها الفرد مع تطور ونضج شخصيته. تتميز هذه المرحلة بالثقة بالنفس والاستقرار والقدرة على تحقيق التوازن وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الحكيمة والسلوك المنضبط.

محمد صلاح "الملك المصري" يمر بفترة ملكية ويحطم الأرقام التهديفية وصناعة الأهداف لزملائه وفقًا لمنصة ليفربول. يقوم محمد صلاح بإنجازات لا تعد ولا تحصى، حيث حقق للمرة الثانية في 12 مباراة متتالية تسجيل الأهداف وصناعتها (سجل 6 وصنع 9) منذ أبريل/نيسان الماضي حتى 24 سبتمبر/أيلول الحالي، وسبق له أن قام بذلك أيضًا من أغسطس إلى ديسمبر عام 2021.

أصبح صلاح خامس لاعب يقوم بصناعة وتسجيل الأهداف في أول 6 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويشارك هذا الإنجاز مع ديفيد بيكهام (موسم 2000/2001)، تييري هنري (مع أرسنال في موسم 2004/2005)، سيرجيو أغويرو (مع مانشستر سيتي في موسم 2019/2020)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي 2022/2023).

يعتبر محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في 3 مناسبات (عام 2018، 2019، 2021)، وهو الهداف الأفريقي الأعلى تسجيلاً في "البريمييرليغ" بواقع 143 هدفًا، متفوقًا على السنغالي ساديو ماني الذي سجل 111 هدفًا، وديديه دروغبا (104 أهداف)، وهو أيضًا الأعلى تسجيلاً لفريق "الريدز" على المستوى الأوروبي برصيد 43 هدفًا.

تمكن صلاح أيضًا من تحقيق إنجاز تاريخي آخر مع ليفربول، حيث أصبح اللاعب المصري الأكثر تهديفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 141 هدفًا، متجاوزًا الأسطورة روبي فولر (128 هدفًا)، ستيفن جيرارد (120 هدفًا)، مايكل أوين (118 هدفًا)، وساديو ماني (111 هدفًا).

محمد صلاح يتمتع بطموح لا ينضب، ورغبة متدفقة، وإمكانات مهارية وسرعة مدهشة، وهو يظهر إبداعًا دائمًا ويحقق إنجازات مستمرة.