نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يهاجم أمين عمر بعد مباراة الزمالك والمقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شن الإعلامي أحمد حسام ميدو، هجومًا قويًا ضد أمين عمر حكم مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، وذلك بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للفريق الأبيض.

وكان فريق الزمالك قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الإثنين.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الحوار بين أمين عمر ومحمد عادل حوار فاضح، وكشف نية أمين عمر في عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك وركلة جزاء صحيحة".





وتابع: "محمد عادل فضح أمين عمر وأظهرله اللقطة من خلف المرمى، وأمين عمر سأله قاله دي من برا ولا من جوا؟ وبعد كدة قالك مش مقتنع يا عادل، مدلوش فرصة إنه يتناقش معاه".

واختتم: "الحديث اللي ظهر انهاردة قدريا فاضح للتحكيم المصري ولأمين عمر اللي ليس أمينا على إدارة المباريات، أمين عمر بيألف قانون عشان مش عايز الزمالك يكسب وضرب بالقانون عرض الحائط، ربنا موجود وكل الناس اللي ربنا بيديها السلطة مسيرها تقف أمام ربنا".