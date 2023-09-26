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توفيق السيد: بيريرا لا يقول إلا كلمة واحدة وهذا رأي الحكام فيه

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد توفيق السيد الحكم الدولي وعضو لجنة الحكام السابق، أنه قام بتحذير جمال علام رئيس الاتحاد المصري، من البرتغالي بيريرا ووجوده على رأس اللجنة.

وأضاف السيد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بيريرا بعيد تمامًا عن التقييمات ولا يعلم عنها أي شئ، والحكام استاءوا من اعتراضاته على بعض الشكليات في معسكر بورسعيد".

وأكمل: "شكليات مثل حول رفع الشراب وطريقة إطلاق الصفارة، ويبتعد عن التقييمات".

واختتم توفيق السيد: "بيريرا لا يقول للحكام سوى كلمة واحدة وهي Easy Easy، والموضوع ليس سهل تمامًا، واعترضت على وجوده أكثر من مرة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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