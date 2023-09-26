نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة مودرن فيوتشر ضد الداخلية في دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم مباراة مودرن فيوتشر، ضد الداخلية، والتي يستضيفها ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

وحقق مودرن فيوتشر فوزه الأول في الدوري على حساب فاركو بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة المحلية.

فيما فاز فريق الداخلية أمام نظيره إنبي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

- توقيت متابعة مباراة مودرن فيوتشر ضد الداخلية في دوري Nile

يستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره الداخلية، على ملعب استاد القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، في السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي.



وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، في وقت سابق، توقيع غرامة مالية على نادى فيوتشر قيمتها 20000 جنيه، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية مباراة فاركو فى الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

فيما تأكد غياب عبد العزيز السيد زيزو لاعب نادي الداخلية عن مباريات فريقه لمدة أسبوعين، بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة خلال مران فريقه، قبل مواجهة اليوم، وحاجته للراحة والخضوع لجلسات علاجية لفترة تصل إلى أسبوعين.



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طارق مجدي حكمًا لمباراة مودرن فيوتشر ضد الداخلية، يعاونه كلا من شريف عبد الله وخالد السيد، ومحمود الدسوقي حكمًا رابعًا، ومحمود بسيوني حكمًا لتقنية الفيديو، واحمد توفيق طلب حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو