نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعثر أمام المقاولون.. موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أرتا سولار والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة أبناء ميت عقبة أمام نظيره الجيبوتي ضمن منافسات إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أرتا سولار بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عزام في تنزانيا.

موعد مباراة الزمالك أمام أرتا سولار في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دور الـ 32 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.