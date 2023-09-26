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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. 5 مباريات جماهيرية في دوري المحترفين لكرة القدم

تختتم اليوم الثلاثاء في الرابعه عصرا الجولة الاولى لدوري المحترفين لكرة القدم بإقامة بخمسة مباريات قوية وساخنة.

مباريات الثلاثاء

1- على ملعب نادي الجمهورية بشبين الكوم يقام لقاء جماهيري مرتقب يجمع بين فريق جمهورية شبين بقيادة عصام شعبان مع فريق غزل المحلة الهابط من الدوري الممتاز بقيادة خالد عيد.



2- على ملعب نادي طنطا يواجه فريق طنطا بقيادة عمرو أنور نظيره فريق راية كفر الدوار الصاعد حديثا من القسم الثالث بقيادة حسام عبد العال في لقاء صعب بين الفريقين لما يمتلك الفريقين من لاعلين علي مستوى عالي حيث يسعى طنطا من البداية لخطف هدف مبكر بينما يبحث رايه عن نتيجة ايجابية خارج ملعبه.



3- على ملعب نادي دكرنس يقام لقاء صعب بين فريق دكرنس بقيادة أيمن الجمل مع فريق المصرية للاتصالات we بقيادة جمعه مشهور.



4-على ملعب نادي بروكسي يواجه فريق بروكسي بقيادة محمد حامد نظيره فريق القناة بقيادة سامر عبد الرحمن في مواجهه ساخنه.

5- على ستاد السلام يحل فريق مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج ضيفًا على فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي توليتش في لقاء ساخن ومرتقب للفريقين.