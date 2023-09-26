نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اغتيال رئيس فريق كولومبي بسبب خسارة مباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء إغتيال رئيس نادي وذلك بسبب مباراة كرة القدم.

اغتيال رئيس فريق كولومبي بسبب خسارة مباراة

وقال نادي تيجرس اللذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الكولومبي أن رئيسه إدغار بايز قد لقي حتفه بعيار نارير عقب الهزيمة السبت الماضي من أتلتيكو 3-2.

قبل أن تكشف بعض مصادر الاعلان أن صاحب الـ63 عامًا كان في طريق عوودته للمنزل بالسيارة رفقه ابنته قبل لأن يقتله شخصان على دراجة نارية بالقرب من ملعب المباراة.

ونجت ابنته من الحادث دون ضرر وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث قبل أن تكشفف وسائل الاعلام أن عائلة تيجرس والمجتمع الرياضي في حالة انهيار بعد هذا الحادث.

في الوقتق الذي سيتم فيه الوقوف دقيقة حداد على بايز في الجولتين القادمتين من المباريات.