عاجل.. مارسيل كولر يتخذ قرارا بشأن رحيل كريستو عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، قرارا بشأن رحيل الجناح التونسي الموهوب محمد الضاوي كريستو عن فريق القلعة الحمراء.

ورفض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مناقشة أى عروض بشأن التونسي محمد الضاوي كريستو، جناح الفريق الأحمر، وتمسك ببقاء اللاعب فى قلعة الجزيرة.

كولر يتخذ قرارا بشأن رحيل كريستو عن الأهلي

وأغلق كولر الباب أمام إمكانية مناقشة أي عروض تخص مستقبل اللاعب مع الأهلي، في ظل قناعة المدرب السويسري بإمكانيات الجناح التونسي الشاب، ورغبته فى الاعتماد على اللاعب خلال الفترة القادمة.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن لقاء الذهاب انتهى 3-0 للأحمر.