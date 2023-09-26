نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين حتى الآن؟ وأبرز المفاجأت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم الفجر الرياضي، خلال السطور التالية، نتائج مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين حتى الآن، حيث تتضمن بعض المفاجآت وخروج غير متوقع لبعض الفرق من البطولة.

وأقيمت مساء الإثنين أربع مواجهات، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك، حيث التقى النصر مع أحد، وواجه الهلال نظيره الجبلين، وقابل ضمك نظيره القيصوصة كما قابل النجمة فريق الرائد.

ماهي نتائج مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين حتى الآن؟

نجح النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في اكتساح فريق أحد بخمسة أهداف مقابل هدف كما نجح الهلال في تحقيق الفوز أمام الجبلين بهدف دون رد.

وتعرض الرائد للخسارة أمام نظيره النجمة بهدفين مقابل هدف ليخرج من البطولة، بينما بنفس النتيجة تمكن طارق حامد من قيادة فريقه ضمك للتأهل إلى الدور المقبل بعد الفوز أمام القيصوصة.