نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حصان الأهلي الرابح".. شوبير يكشف 3 مطالب من كولر لإمام عاشور واجب تنفيذهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاعلامي الكابتن احمد شوبير خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن الرسالة التي وجهها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي للاعب إمام عاشور عقب تألقه مع المارد الأحمر مؤخرًا.

شوبير يكشف 3 مطالب من كولر لإمام عاشور واجب تنفيذهم

وفي تصريحات إذاعية عبر برنامجه مع شوبير قال أن كولر مبسوط من مستوى إمام عاششور ويرى أنه الورقة الرابحة تكتيكيًا مع النادي الأهلي.

وأضاف:" المدرب طلب من لاعبه بضرورة التخلص من بعض الأمور لعل من أبرزها التركيز مع السوشيال ميديا".

وأنهى:" من الأمور التي طلبها كولر من إمام عاشور ضرورة عدم الاهتمام بما يجري خارج الملعب والاهتمام بالتمرين فقط.

وكان إمام عاشور قد ظهر بصورة جيدة خلال مباراة المصري البورسعيدي في افتتاحية مباريات الدوري ولقاء سان جورج الاثيوبي في دوري أبطال افريقيا.