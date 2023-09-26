نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. كم مباراة أعيدت في تاريخ الكرة المصرية؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا في الساعات الماضية طلب خلاله إعادة مباراته أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري 2023 – 2024، وذلك بسبب تأثير الأخطاء التحكيمية على نتيجة المباراة، بالإضافة إلى وجود أخطاء في تطبيق القانون، كما طلب إحالة حكم المباراة أمين عمر إلى التحقيق.

وكان الزمالك تعادل أمام المقاولون بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، في مباراة شهدت بعض الحالات الجدلية منها عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض رغم تأكيد حكم الفيديو على وجود مخالفة واضحة وصريحة وإذاعة الحوار بينهما على الهواء مباشرة.

وعلى مدار تاريخ بطولة الدوري المصري الممتاز تم إعادة 8 مباريات ضمن منافسات المسابقة المحلية لأسباب مختلفة، بعضها تم إعادته بسبب أخطاء تحكيمية في وقائع مماثلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المباريات التي تم إعادته في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر التاريخ:-

الأولمبي × الإسماعيلي

التقى الفريقين في الجولة الـ15 من الدوري المصري (1949-1950)، وأقيمت المباراة بتاريخ 3 مارس 1950 وانتهت بالتعادل 2-2، ولكن تقدم الإسماعيلي بشكوى إلى اتحاد الكرة بداعي إشراك الأولمبي لاعب موقوف في المباراة ليتقرر إعادة المباراة يوم 11 يونيو من نفس العام وخسر الدراويش 5 – 1.

الترسانة × اتحاد السويس

أقيمت المباراة بين الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري المصري (1961-1962) بتاريخ 5 نوفمبر 1961 وانتهت بفوز الترسانة 2-1، ولكن اعترض نادي اتحاد السويس على قرار حكم المباراة (مصطفى كامل منصور) باحتساب الهدف الثاني للشواكيش وغادرو الملعب قبل 4 دقائق على نهايتها باستثناء لاعب وحيد، ليقرر اتحاد الكرة إعادة اللقاء بتاريخ 8 ديسمبر من العام نفسه وفاز اتحاد السويس 1-0.

الزمالك × القناة

التقى الفريقين في 13 مايو 1963 في الدورة الفاصلة لتحديد بطل الدوري المصري 1962 – 1963، وتوقف اللعب بعد انتهاء الشوط الأول بسبب شغب الجمهور والزمالك كان متقدم 1-0، تم إعادة المباراة في 5 يونيو من العام نفسه وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1 وتوج بلقب المسابقة وقتها فريق الترسانة.

القناة × الأهلي

أقيمت المباراة الأصلية بين الفريقين في 5 فبراير لعام 1965 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري (1964-1965) وألغى الحكم (علي قنديل) المباراة في الدقيقة 49 وكان التعادل السلبي يسيطر على النتيجة وذلك بسبب عنف اللاعبين من قبل الفريقين، ليتقرر إعادة اللقاء في 6 أبريل من نفس العام وفاز القناة بهدف دون رد.

الأهلي × المقاولون العرب

المباراة الأصلية بين الفريقين كان مقررًا إقامتها في 31 يناير 1983 في الجولة 16 من بطولة الدوري، وبالفعل تواجد فريق المقاولون والحكام في ملعب المباراة ولكن لم يحضر النادي الأهلي، حيث رفض خوض اللقاء قبل إقامة مباريات الكروم والزمالك والاتحاد والمقاولون ودمياط والمصري، بينما رفض اتحاد الكرة طلبه.

بعد تدخل من الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقتها، وافق اتحاد الكرة على طلب الأهلي وتقرر تأجيل المباراة لتقام يوم 2 فبراير 1983 وفاز بها فريق المقاولون بنتيجة 2-1.

الأهلي × الترسانة

كانت المباراة مؤجلة من الأسبوع السابع من الدوري المصري (1987 – 1988)، وتحدد موعدها يوم 16 مايو لعام 1988، ولكن رفض الأهلي خوض اللقاء بسبب أحداث مباراة المحلة في الأسبوع 21، وتدخل الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطلب تأجيل المباراة ولكن اتحاد الكرة رفض القرار.

توجه فريق الترسانة والحكام إلى ملعب المباراة ولم يحضر النادي الأهلي، ليتقرر إلغاء المباراة، وبعدها أصدر الدكتور عبد الأحد جمال الدين قرارًا بإقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتعيين مجلس جديد برئاسة إبراهيم الجويني، ليقرر إعادة المباراة يوم 29 مايو 1988 وفاز بها المارد الأحمر 2-0.

الكروم × منتخب السويس

التقى الفريقين يوم 19 أغسطس لعام 1997 ضمن منافسات الدوري المصري (1996-1997)، ولكن تم إلغاء المباراة في الدقيقة 83 وكان الكروم متقدمًا بهدف دون رد، وذلك بعد احتجاجات من جانب لاعبو السويس على إلغاء هدف لصالح الفريق، وتقرر بعدها إلغاء المباراة بعد حلول الظلام حيث لم يكن في الملعب أضواء.

وتقرر إعادة المباراة بين الفريقين في 25 أغسطس 1997، وفاز منتخب السويس 2- 0 وذلك بعد انسحاب لاعبي الكروم بالدقيقة 81 بإصابات وهمية.

المقاولون العرب × الزمالك

في موسم (2000-2001) لم تستكمل مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي أقيمت بتاريخ 21 نوفمبر لعام 2000 في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري، وذلك بعد إلغاء المباراة عقب انتهاء الشوط الأول بسبب إصابة الحكم رضا البلتاجي بجرح في الرأس نتيجة إعتداء الجمهور عليه، وتم إعادة المباراة يوم 30 ديسمبر وفاز الزمالك 3-1.